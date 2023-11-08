Начался приём заявок на конкурсный отбор
В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из республиканского бюджета на производство национальных фильмов (части национальных фильмов) на территории региона. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые относятся к организациям кинематографии.
Субсидия предоставляется по итогам организованного конкурса на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством одного национального фильма. Размер субсидии, подлежащей предоставлению, определяется конкурсной комиссией из расчёта не более 20% от фактического объёма понесённых затрат, связанных с производством фильма, и не должен превышать общий объем средств в 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Заявки принимаются по 13 ноября включительно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «Кинорибейты»). Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ведомства.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии дадут субсидии на производство национальных фильмов
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