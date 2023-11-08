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Улан-удэнцы поддержали перевод всех вывесок на русский

Улан-удэнцы поддержали перевод всех вывесок на русский
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эту инициативу одобрили более половины горожан

В конце октября на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, согласно которому все вывески и надписи, включая любую информацию о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Это же касается рекламных щитов, названий жилых комплексов, микрорайонов и кварталов. По мнению авторов инициативы, сейчас они пестрят «привлекающими внимание иностранными словами».

Разработчики документа призвали «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов» на всей территории страны, прежде всего – в публичном пространстве. Исключение сделают только для фирменных наименований и товарных знаков.

Представители сервиса SuperJob решили узнать, как к этой идее относятся жители бурятской столицы. Более половины – 53% – её поддержали. А вот каждый четвёртый (26%) оказался против. Ещё 21% опрошенных с оценкой затруднились. Они считают, что лучше делать надписи сразу на двух языках.

Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (77%). Наши земляки, не владеющие английским, поддерживают законопроект активнее тех, кто свободно говорит на нём (66% против 49% соответственно).
русский язык английский язык инициатива госдума

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