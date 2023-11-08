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На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу

На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу
Общество,  Фото:министерство культуры РТ
Церемония бракосочетания пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов

На выставке-форуме «Россия» (6+) пройдёт церемония бракосочетания «Тыва куда» пары из Республики Тыва. 21 ноября одними из счастливых молодожёнов станут Начын и Белекмаа из Тувы. Молодая пара живёт и учится в Москве. Начын является студентом Московского энергетического института по специальности «Электроэнергетика и электротехника», а Белекмаа обучается по IT направлению в одном из престижных учебных заведений Москвы.

Изюминкой свадебной церемонии является то, что бракосочетание пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов тувинского народа. Тувинская традиционная свадьба представляет собой целый комплекс действий, основанных на мифологических, религиозных и этических представлениях народа.

В сценарий церемонии организаторами включены свадебные обряды как «дүгдээри» (обряд плетения кос невесты и прикрепление накосного украшения - чавага), обычай «уругга селик чыыры» (собирание приданного для невесты), встреча родственников невесты родственниками жениха, «думаалайын ажыдары» (церемония открытия фаты), чырыктажыр (обычай «первого поцелуя украдкой» после сватовства), ужа сунуп хүндүлежири (обряд подношения курдюка, как неотъемлемая часть традиционных праздников тувинского народа).

- На протяжении всей свадьбы гости будут произносить йөрээл (тувинские благопожелания), которые содержат глубокое философское пожелания с посылом для молодожёнов любви, понимания, счастья, рождения детей, приумножения скота и всех человеческих благ, - сообщили в министерстве культуры Тувы.
Тува свадьба

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