В Бурятии состоится чемпионат республики по шатару

Его проведут в столице региона



С 17 по 18 ноября в Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по шатару. Соревнования проведут в городском шахматном клубе.



К участию в личном чемпионате республики допускаются квалифицированные шатаристы, имеющие ID РШФ. Бурятская национальная одежда приветствуется. Количество мест ограничено (70 посадочных мест).



Регистрация и медицинский допуск участников состоятся по месту проведения 17 ноября с 14:00 до 16:20. Открытие турнира и начало первого тура в 17:00. Продолжение соревнований стартует 18 ноября в 10:00. Закрытие и награждение победителей запланированы на 16:00.



Грамотами, медалями, денежными призами награждаются участники, занявшие первые три места, в абсолютном первенстве и среди женщин. Будут учреждены специальные призы: лучшему сельскому игроку, лучшему ветерану мужчине (1962 года рождения и старше), лучшему ветерану женщине (1967 года рождения и старше), лучшему младшему школьнику (2010 года рождения и младше).



Возрастное ограничение: 0+.

