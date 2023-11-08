На автодороге в Бурятии в «минус» укладывали асфальт

За это дорожникам уже устроили нагоняй



Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на 27-ом километре региональной автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией». Автомобилист запечатлел на камеру, как рабочие укладывают асфальт при температуре в -4 градуса. «Местная забава», – заявил автор записи.



Эти кадры прокомментировали в ГКУ «Бурятрегионавтодор». Как выяснилось, рабочие обновляют участок дороги с 0 по 30-ый километр. Ещё в конце октября подрядчику выдали предписание о приостановке работ в связи из-за похолодания, но компания решила их продолжить.



- Поскольку технологии укладки асфальтобетонной смеси нарушена, такие работы не будут приняты, – рассказали в учреждении.



За срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию – а сделать это должны к концу ноября – организации грозит штраф. Рассматривается и вопрос о расторжении с ней контракта.

