Жителя Бурятии оштрафовали на 40 тысяч за помойку в лесу

Ему пришлось убрать за собой весь мусор



Житель баргузинского села Максимиха устроил в лесу несанкционированную свалку площадью в два с половиной гектара, которая образовалась рядом с дорогой. Нарушителя выявили при патрулировании и составили на него протокол.



Мужчине пришлось раскошелиться на 40 000 рублей. «Он убрал всё в тот же день, когда был пойман», – рассказал лесничий Усть-Баргузинского лесничества Евгений Зыков.



В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) напомнили: мусор можно оставлять только в специально отведённых для этого местах. Нарушителя грозит штраф размером до 50 тысяч рублей. По словам специалистов, сорят в лесах в основном местные жители.



- Конечно, в ликвидации свалок нам также помогают волонтёры из местных. Как говорится, одни мусорят, другие убирают. Каждому стоит задуматься, что он оставит после себя в тайге. Относитесь к природе бережно. Это наш дом, – добавил Евгений Зыков.