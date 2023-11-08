Ему пришлось убрать за собой весь мусор
Житель баргузинского села Максимиха устроил в лесу несанкционированную свалку площадью в два с половиной гектара, которая образовалась рядом с дорогой. Нарушителя выявили при патрулировании и составили на него протокол.
Мужчине пришлось раскошелиться на 40 000 рублей. «Он убрал всё в тот же день, когда был пойман», – рассказал лесничий Усть-Баргузинского лесничества Евгений Зыков.
В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) напомнили: мусор можно оставлять только в специально отведённых для этого местах. Нарушителя грозит штраф размером до 50 тысяч рублей. По словам специалистов, сорят в лесах в основном местные жители.
- Конечно, в ликвидации свалок нам также помогают волонтёры из местных. Как говорится, одни мусорят, другие убирают. Каждому стоит задуматься, что он оставит после себя в тайге. Относитесь к природе бережно. Это наш дом, – добавил Евгений Зыков.
Жителя Бурятии оштрафовали на 40 тысяч за помойку в лесу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эту инициативу одобрили более половины горожан
Уже второй год подряд
За это дорожникам уже устроили нагоняй
Руководство ВСГУТУ находится в КНР
Ему пришлось убрать за собой весь мусор
Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин
По ней уже отказываются ездить водитель автобусов и таксисты
Несколько дней из кранов вместо неё бежала тёплая
Для этого нужно бескорыстно помогать со строительством храмов
Мероприятие организовали сотрудники воспитательной службы
Юрию Логойдо было 85 лет
В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде
На улицах Курумкана воцарилась разруха
Акцию приурочили ко Дню народного единства
Произошло по требованию прокуратуры