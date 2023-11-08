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В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя

В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Птица продолжает сопровождать верующих во время обхода вокруг дацана

В дацане «Балдан Брэйбун» в Кяхтинском районе Бурятии голубь уже год помогает посетителям делать «гороо» – обход вокруг территории дацана.

Сизая птица поселилась в дацане год назад и прославилась тем, что помогала верующим совершить ритуал. Что примечательно, птица всегда шла впереди. Так о ней рассказали ламы дацана.

Сегодня в Буддийской традиционной Сангхе России сообщили, что необычный голубь до сих пор исполняет свою миссию. «Благочестивая» птица до сих пор делает «гороо» с гостями и верующими первого официального дацана России.

буддизм Бурятия Сангха Кяхтинский район птицы голуби

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