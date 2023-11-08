В пригородном районе Бурятии жалуются на убитую дорогу к мусорному полигону

По ней уже отказываются ездить водитель автобусов и таксисты
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй жалуются на состояние дороги, ведущей на полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Сначала людям сказали, что её приведёт в порядок одна подрядная организация, потом – что другая, но конкретный ответ, по словам сельчан, им так и не дали и сроки не обозначили.
- Много лет одни отписки, а воз – и ныне там. Ездить по этой дороге невозможно, – отмечают тарбагатайцы.
Многим теперь приходится ходить пешком, поскольку туда отказываются ездить такси и водители автобусов.
- А ведь на полигон везут мусор со всего города. Может, наконец-то обратят внимание на проблемы, которые необходимо решать? Уже устали стучаться в закрытые двери, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Начальник отдела по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры райадминистрации Сергей Чистяков сообщил, что организацию, которая займётся дорогой, определили в ходе торгов и уже заключили с ней контракт на 155 миллионов 566 тысяч рублей. Средства на ремонт направят из республиканского и районного бюджетов. Завершить его должны к 30 октября 2024 года. «Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы», – добавил Чистяков.
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Общество, Фото:
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