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Родившийся в Улан-Удэ экс-глава правительства Самарской области ушёл из жизни

Родившийся в Улан-Удэ экс-глава правительства Самарской области ушёл из жизни
Общество,  Фото:vk.com/tppso
Юрию Логойдо было 85 лет

В минувший понедельник, 6 ноября, не стало почётного гражданина Самарской области Юрия Логойдо. Он скончался на 86-ом году жизни, рассказали в торгово-промышленной палате региона.

Юрий Михайлович родился в Улан-Удэ, однако вся его трудовая деятельность связана с Поволжьем. После окончания Новосибирского института инженеров водного транспорта Логойдо трудился механиком, старшим мастером и начальником отдела на Тольяттинском судоремонтном заводе, возглавлял Волгоградский и Куйбышевский судоремонтные заводы, а с 1974-го по 1981-ый был главным инженером пароходства «Волготанкер».

В 1991-ом он перешёл в администрацию Самарской области, с 1994-го по 1996-ой возглавлял правительство региона, а с 1991-го по 2000-ый являлся первым заместителем губернатора.

Юрия Логойдо наградили Орденом Дружбы, знаками «За труд во благо земли Самарской» и «За заслуги перед Самарской областью», орденом Сергия Радонежского, медалями «Почётный работник водного транспорта», «300 лет Российского флота» и «Ветеран труда». Он был порядочным, скромным и ответственным человеком, мудрым руководителем, который всегда стремился помочь людям, пользовался авторитетом, почётом и уважением среди коллег и жителей региона, отметили в ТПП.

В последний путь Юрия Михайловича проводят в среду, 8 ноября. Прощание с ним пройдёт в Самаре – в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
смерть некролог

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