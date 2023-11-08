В Бурятии пробегут Тункинский марафон

Открыта регистрация участников



В Бурятии легкоатлетический сезон завершат Тункинским марафоном. Участвовать в нём могут все любители бега и здорового образа жизни, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Марафон в селе Туран традиционно соберёт легкоатлетов не только из Бурятии, но из Забайкальского края и Иркутской области. 11 ноября можно будет преодолеть две дистанции на выбор. 15 км по шоссе – для профессиональных спортсменов, ветеранов и любителей бега, а также 2 км – детский забег.



Возрастное ограничение: 0+.

