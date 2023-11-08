Награды получили учащиеся Еравнинского и Кяхтинского районов
Неделю назад в Москве прошёл всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в финале приняли 727 учащихся из 55 регионов России, а также дети из Республики Беларусь и Тунисской Республики.
Баин Ж. из Еравнинского района Бурятии и Вероника А. из Кяхтинского района республики достойно представили свои труды и стали победителями всероссийского фестиваля.
Баин стал победителем в номинации «Медиа». Он посвятил свою работу 85-летию художника-орнаментиста В.Т. Банзаракцаева. Москву посетил вместе со своей мамой.
На фестивале для участников были проведены торжественное открытие, различные мастер-классы, экскурсии. Фестиваль завершился гала-концертом, где участникам вручили памятные дипломы и предоставили возможность пообщаться с настоящими профессионалами своего дела.
Веронике не удалось очно поприсутствовать на финальном этапе, но стать победителем ей это не помешало. Она представила свою работу в номинации «Изобразительное искусство».
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, фестиваль проводится ежегодно с целью поддержки и развития детского и юношеского творчества, художественного развития и для социализации детей с ОВЗ и раскрытием их творческих потенциалов.
Школьники Бурятии стали победителями во всероссийском фестивале
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