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В Бурятии детсад понудили установить резервный источник питания

В Бурятии детсад понудили установить резервный источник питания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произошло по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры Еравнинского района детский сад в селе Сосново-Озёрское обеспечили резервным источником питания.

- Прокуратура проверила исполнение законодательства о бесперебойном функционировании социальных объектов. Установлено, что вопреки федеральному закону «О теплоснабжении» детский сад в селе Сосново-Озерское не был обеспечен резервным источником питания. Это создавало угрозу прекращения работы образовательной организации в случае отключения электроэнергии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор Еравнинского района внёс представление руководителю детского учреждения. После этого была приобретена, установлена и подключена к детскому саду дизельная электростанция на 30 кВт.
прокуратура детские сады

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