В Бурятии детсад понудили установить резервный источник питания

Произошло по требованию прокуратуры



По требованию прокуратуры Еравнинского района детский сад в селе Сосново-Озёрское обеспечили резервным источником питания.



- Прокуратура проверила исполнение законодательства о бесперебойном функционировании социальных объектов. Установлено, что вопреки федеральному закону «О теплоснабжении» детский сад в селе Сосново-Озерское не был обеспечен резервным источником питания. Это создавало угрозу прекращения работы образовательной организации в случае отключения электроэнергии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор Еравнинского района внёс представление руководителю детского учреждения. После этого была приобретена, установлена и подключена к детскому саду дизельная электростанция на 30 кВт.

