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В Улан-Удэ за день родилось 18 детей

В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
Общество,  Фото:Pixabay.com
На свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.

За последнюю неделю, с 30 октября по 5 ноября, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) на свет появились 60 детей – 26 мальчиков и 34 девочки, включая одну двойню.

Самым крупным стал новорождённый весом 4790 граммов и ростом 58 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самой маленькой оказалась 31-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 700 граммов.

В наиболее «плодовитый» день – 3 ноября – в перинатальном центре 18 раз приняли роды. Тогда на свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.

новорожденные дети

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