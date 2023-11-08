08 ноября

07 ноября

Популярное

Лама из Бурятии подсказал, как добиться процветания и счастья

Лама из Бурятии подсказал, как добиться процветания и счастья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого нужно бескорыстно помогать со строительством храмов

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, что приведёт к процветанию и счастью в следующей жизни. Как выяснилось, это участие в строительстве храмов и жилых домов.

- Бескорыстное и безвозмездное участие создаёт такие причины в потоке кармы. Если участвовал за умеренную плату – будешь жить, так сказать, в середняках, – написал Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Если на этом зарабатывал – например, завышал цену за работу или стройматериалы или преследовал иную корыстную цель, то следующем перерождении будет только видимость счастливой и процветающей жизни.

По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», при таком раскладе доставшееся от кого-то наследство или заработанное лёгким способом богатство и значимость будут разоблачены и утрачены, а «карма вернётся великими страданиями».

Ранее Олег Намжилов рассказал о важности целых и исправных ограждений, дверей и окон религиозных заведений и различных общественных организаций. Они обладают энергетикой защиты, сохранности.

- Бережное отношение к ним, оказание помощи в их возведении и ремонте укрепляют и собственную такую энергетику, – сообщил лама. – Диагностикой может послужить наблюдение за состоянием своих дверей, окон и ограждения. Например, если они неисправны или часто приходят в негодность и их приходится всё время ремонтировать, это чаще всего является знаком утечки, «неисправности» нашей энергии, защиты и сохранности.

Здесь возможны два варианта развития событий – материальная или же моральная утрата, то есть репутационные издержки.

- Всё зависит от конкретного человека, его психологической составляющей – индивидуальной кармы. Если на первом месте у него стоит достаток, тогда, скорее всего, будут материальные убытки. Если человек больше дорожит именем, следует ожидать урон в моральном, психологическом или «имиджевом» плане, – подчеркнул Еши Намжил лама. – Ограждения, стены, двери и окна отделяют «нашу территорию» от другой – как бы указывают, подчёркивают, выделяют нашу индивидуальность, особенность.

лама буддизм строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном районе Бурятии жалуются на убитую дорогу к мусорному полигону
В пригородном районе Бурятии жалуются на убитую дорогу к мусорному полигону
Общество, 08.11.2023
По ней уже отказываются ездить водитель автобусов и таксисты

В райцентре в Бурятии нормализовалась ситуация с холодной водой
В райцентре в Бурятии нормализовалась ситуация с холодной водой
Общество, 08.11.2023
Несколько дней из кранов вместо неё бежала тёплая

Лама из Бурятии подсказал, как добиться процветания и счастья
Лама из Бурятии подсказал, как добиться процветания и счастья
Общество, 08.11.2023
Для этого нужно бескорыстно помогать со строительством храмов

В улан-удэнском СИЗО подростки сдали нормативы ГТО
В улан-удэнском СИЗО подростки сдали нормативы ГТО
Общество, 08.11.2023
Мероприятие организовали сотрудники воспитательной службы
Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Общество, 08.11.2023
В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде

«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
Общество, 08.11.2023
На улицах Курумкана воцарилась разруха
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
Общество, 08.11.2023
Акцию приурочили ко Дню народного единства
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
Общество, 08.11.2023
Чтобы попасть к врачу, людям приходится ездить в райцентр
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
Общество, 08.11.2023
На свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.

В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
Общество, 08.11.2023
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 28 ноября
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
Общество, 08.11.2023
С площадки акции открывается вид на Байкал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^