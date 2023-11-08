Лама из Бурятии подсказал, как добиться процветания и счастья









- Бережное отношение к ним, оказание помощи в их возведении и ремонте укрепляют и собственную такую энергетику, – сообщил лама. – Диагностикой может послужить наблюдение за состоянием своих дверей, окон и ограждения. Например, если они неисправны или часто приходят в негодность и их приходится всё время ремонтировать, это чаще всего является знаком утечки, «неисправности» нашей энергии, защиты и сохранности.



Здесь возможны два варианта развития событий – материальная или же моральная утрата, то есть репутационные издержки. Ранее Олег Намжилов рассказал о важности целых и исправных ограждений, дверей и окон религиозных заведений и различных общественных организаций. Они обладают энергетикой защиты, сохранности.- Бережное отношение к ним, оказание помощи в их возведении и ремонте укрепляют и собственную такую энергетику, – сообщил лама. – Диагностикой может послужить наблюдение за состоянием своих дверей, окон и ограждения. Например, если они неисправны или часто приходят в негодность и их приходится всё время ремонтировать, это чаще всего является знаком утечки, «неисправности» нашей энергии, защиты и сохранности.Здесь возможны два варианта развития событий – материальная или же моральная утрата, то есть репутационные издержки.





- Всё зависит от конкретного человека, его психологической составляющей – индивидуальной кармы. Если на первом месте у него стоит достаток, тогда, скорее всего, будут материальные убытки. Если человек больше дорожит именем, следует ожидать урон в моральном, психологическом или «имиджевом» плане, – подчеркнул Еши Намжил лама. – Ограждения, стены, двери и окна отделяют «нашу территорию» от другой – как бы указывают, подчёркивают, выделяют нашу индивидуальность, особенность.





Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, что приведёт к процветанию и счастью в следующей жизни. Как выяснилось, это участие в строительстве храмов и жилых домов.- Бескорыстное и безвозмездное участие создаёт такие причины в потоке кармы. Если участвовал за умеренную плату – будешь жить, так сказать, в середняках, – написал Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Если на этом зарабатывал – например, завышал цену за работу или стройматериалы или преследовал иную корыстную цель, то следующем перерождении будет только видимость счастливой и процветающей жизни.По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», при таком раскладе доставшееся от кого-то наследство или заработанное лёгким способом богатство и значимость будут разоблачены и утрачены, а «карма вернётся великими страданиями».