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В райцентре в Бурятии нормализовалась ситуация с холодной водой

В райцентре в Бурятии нормализовалась ситуация с холодной водой
Общество,  Фото:Pixabay.com
Несколько дней из кранов вместо неё бежала тёплая

На минувших выходных в многоквартирных домах в центре Бичуры, на улицах Ленина и Советская, возникли серьёзные проблемы с холодным водоснабжением. Местные жители жаловались на него несколько дней подряд.

Как сообщили ранее в группе «Бичура-инфо.24/7», из кранов в квартирах текла мутная вода и она была не холодной, а тёплой. Сельчан призвали направить жалобу в Госстройжилнадзор, чтобы там провели проверку. А ещё посоветовали использовать воду только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления еды пользоваться той, что есть на центральной котельной. Её разрешили брать там без ограничений.

Накануне стало известно, что ситуация с холодным водоснабжением в районном центре нормализовалась. Оказалось, что в систему снабжения домов холодной водой попала вода из системы отопления. Причину уже устранили, сообщает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на ООО «Бичурское ЖКХ». Жильцам пообещали сделать перерасчёт, причём без заявлений.
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