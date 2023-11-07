Бурятия принимает пауэрлифтеров со всего Дальнего Востока

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с окружных соревнований



В эти дни в Бурятии проходят сразу три крупных спортивных события по пауэрлифтингу - чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, а также межрегиональные соревнования.



- Год назад для Бурятии пауэрлифтинг стал базовым видом спорта. Теперь, закрепить этот успех - наша общая задача с коллегами. Результат мы видим не только на примере наших спортсменов, но и в слаженной работе федерации, в частности в проведения таких значимых спортивных мероприятий, - подчеркнул министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Первым стартовал чемпионат ДФО. Он прошёл в Улан-Удэ впервые. 4 и 5 ноября на помост регионального центра единоборств «Патриот» вышли порядка 100 спортсменов из девяти регионов округа.



С 7 по 11 ноября эстафету подхватили первенство и межрегиональные соревнования. Они включают состязания в четырёх дисциплинах: троеборье, троеборье классическое, жим и жим классический. Первенство определит лидеров среди юношей/девушек 14-18 лет, юниоров/юниорок 19-23 лет, а межрегиональные соревнования – среди ветеранов.



Поддержать спортсменов можно на трибунах. Вход свободный.



Официальные результаты станут известны чуть позже.





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