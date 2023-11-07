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В прибрежном селе Бурятии продолжают разбираться с мутной грязной водой

В прибрежном селе Бурятии продолжают разбираться с мутной грязной водой
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Там запустили систему водоочистки

В прибайкальском селе Мостовка пытаются решить проблему с мутной вонючей водой, на которую в последнее время усиленно жалуются местные жители. Первый заместитель главы района Сергей Ситников сообщил, что в населённом пункте запустили систему очистки. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы. «В ближайшее время ожидаем результаты», – цитирует Ситникова «Прибайкалье-инфо.24/7».

В конце октября специалисты провели технический осмотр станции водоподготовки и установили новый насос.

- Идёт прокачивание из скважины. Заказали компоненты на станцию в Новосибирске. Срок поставки – в течение 10 дней. После замены элементов фильтрации вода будет соответствовать нормативным показателям, – проинформировали тогда сельчан в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

На днях в региональном отделении Народного фронта заявили: вода стала более прозрачной, но зато у неё появился запах сероводорода. 

- Видимо, подаётся неочищенной – требуются фильтрация и обследование, – подчеркнули общественники. – Продолжаются технологические и ремонтные работы со стороны района. Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора ещё не завершилась.

На официальной странице движения во «ВКонтакте» руководитель исполкома ОНФ Юлия Ким уточнила, что районная администрация закупила фильтры и собирается установить их. Но исчезнет ли после этого запах – неизвестно.

- Превышены ли предельные показания сероводорода в воде, покажут уже лабораторные исследования. По новой скважине тоже есть сложности. Дело не только в финансировании, но и в необходимости предварительного исследования, – добавила Юлия Ким.


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