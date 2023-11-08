В Бурятии продолжится снег

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В республике похолодает до -15



В среду, 8 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно и ветрено. Днём по республике – от -3 до -8, а местами – от -10 до -15 градусов. Кое-где обещают небольшой, а по Прибайкалью и на севере – умеренный снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.



Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -5, -7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.