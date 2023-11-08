В республике похолодает до -15
В среду, 8 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно и ветрено. Днём по республике – от -3 до -8, а местами – от -10 до -15 градусов. Кое-где обещают небольшой, а по Прибайкалью и на севере – умеренный снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.
Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -5, -7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бурятии продолжится снег
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