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В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей

В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 28 ноября

С 8 по 10 декабря в Иркутске состоится всероссийский турнир «Кубок Байкала 2023» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, становой тяге, пауэрспорту, стритлифтингу и армлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF/WAF/САР. Заявки принимаются до 28 ноября включительно. К участию в турнире допускаются спортсмены из всех регионов мира, достигшие 13 лет.

Соревнования проводятся в дисциплинах:
- пауэрлифтинг: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- силовое двоеборье: без экипировки и в экипировке (IPL);
- приседание: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (СПР);
- жим лёжа: без экипировки, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа: в однопетельном и многопетельном софт-дивизионах (СПР);
- тяга становая: без экипировки, в экипировке (IPL);
- народный жим: без экипировки (СПР);
- пауэрспорт: без экипировки (СПР);
- жим стоя: без экипировки (СПР);
- подъём на бицепс: без экипировки (СПР);
- Rolling Thunder (WAF/САР);
- Apollon’s Axle (WAF/САР);
- Hub (WAF/САР);
- Excalibur (WAF/САР);
- двоеборье: подтягивания и отжимания с дополнительным отягощением на максимум (WSF);
- подтягивания на максимум (WSF);
- отжимания на максимум (WSF);
- подтягивания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25 и 35 кг (WSF);
- отжимания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25, 35 и 50 кг (WSF);
- Подтягивания многоповторные без отягощения (WSF);
- Отжимания многоповторные без отягощения (WSF).

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями и дипломами. Об этом сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.

Иркутск пауэрлифтинг тяжелая атлетика спорт турнир всероссийские соревнования

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