07 ноября

06 ноября

Популярное

В Улан-Удэ увековечили память первого секретаря Бурятского обкома КПСС

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В память об Анатолии Белякове установили мемориальную доску. ФОТО

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску первому секретарю Бурятского обкома КПСС Анатолию Белякову. Доску установили на фасаде дома по улице Профсоюзная, 33, где жил партийный деятель.

Под руководством Анатолия Белякова в Улан-Удэ велось масштабное строительство. Строились новые крупные предприятия: аэропорт, Бурятгражданстрой, Улан-Удэстальмост, СМП-834, фабрика верхнего трикотажа, Бурятферммаш, расширялось производство на ЛВРЗ и Мясокомбинате.

Были возведены и сданы в эксплуатацию жилые кварталы Октябрьского района, застроены проспект Строителей, 18-й, 40-й квартал, посёлок Восточный. Введены в строй значимые социальные объекты: больница скорой медицинской помощи, городской дворец детского и юношеского творчества.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Анатолия Белякова.

В 2021 году по тому же адресу (ул. Профсоюзная, 33) открыли мемориальную доску первому президенту Бурятии Леониду Потапову.

мемориальная доска история Улан-Удэ история Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пригородное СНТ защитят от большой воды
В Улан-Удэ пригородное СНТ защитят от большой воды
Общество, 07.11.2023
У властей республики попросят деньги на отсыпку низин в дачном товариществе

В Улан-Удэ увековечили память первого секретаря Бурятского обкома КПСС
В Улан-Удэ увековечили память первого секретаря Бурятского обкома КПСС
Общество, 07.11.2023
В память об Анатолии Белякове установили мемориальную доску. ФОТО
В Бурятии разгребают последствия ноябрьского снегопада
В Бурятии разгребают последствия ноябрьского снегопада
Общество, 07.11.2023
В республике вовсю расчищают региональные трассы 
Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах
Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах
Общество, 07.11.2023
Большинство горожан при этом предпочитают бумажные электронным

Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»
Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»
Общество, 07.11.2023
Москвичам покажут реальную свадьбу по бурятским обычаям
В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова
В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова
Общество, 07.11.2023
Общественники заявили, что люди рискуют замёрзнуть зимой из-за беспечности лесников
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Общество, 07.11.2023
Он свяжет два региона уже в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^