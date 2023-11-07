В память об Анатолии Белякове установили мемориальную доску. ФОТО
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску первому секретарю Бурятского обкома КПСС Анатолию Белякову. Доску установили на фасаде дома по улице Профсоюзная, 33, где жил партийный деятель.
Под руководством Анатолия Белякова в Улан-Удэ велось масштабное строительство. Строились новые крупные предприятия: аэропорт, Бурятгражданстрой, Улан-Удэстальмост, СМП-834, фабрика верхнего трикотажа, Бурятферммаш, расширялось производство на ЛВРЗ и Мясокомбинате.
Были возведены и сданы в эксплуатацию жилые кварталы Октябрьского района, застроены проспект Строителей, 18-й, 40-й квартал, посёлок Восточный. Введены в строй значимые социальные объекты: больница скорой медицинской помощи, городской дворец детского и юношеского творчества.
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Анатолия Белякова.
В 2021 году по тому же адресу (ул. Профсоюзная, 33) открыли мемориальную доску первому президенту Бурятии Леониду Потапову.
В Улан-Удэ увековечили память первого секретаря Бурятского обкома КПСС
Общество, Фото:
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