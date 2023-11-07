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В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО

В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО
Общество,  Фото:pixabay.com
Некоммерческие организации покажут, как «любить свою республику»

30 ноября в Улан-Удэ пройдёт церемония награждения лучших социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Бурятии. Также здесь состоится ярмарка СОНКО «Люблю свою республику». Участники презентуют свои организации и проекты. Мероприятия проведут в бизнес-инкубаторе столицы республики.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты или осуществляющие текущую социально-ориентированную деятельность в Бурятии, зарегистрированные на территории региона. Заявки на участие в конкурсе «Лучшая социально-ориентированная некоммерческая организация Республики Бурятия» принимаются до 20 ноября. Их можно направить в электронном виде на электронную почту: [email protected].

Общий призовой фонд конкурса составляет 600 тысяч рублей. Запланировано 12 номинаций по разным направлениям уставной деятельности НКО. Ссылку на положение о конкурсе можно найти на официальном портале РБ.

На ярмарке все желающие смогут познакомиться с новыми социальными технологиями и подходами в решении социальных проблем, которые применяются некоммерческими организациями.

- Данная выставка-ярмарка проводится с 2016 года, после двухгодичного перерыва в период пандемии она возобновила свою работу. Организаторами мероприятия является администрация главы и правительства Бурятии и общественная палата республики. Мы приглашаем все некоммерческие организации, в том числе и социально-ориентированные; ТОСы, которые перешли в статус юридического лица; инициативных граждан, которые представляют свои проекты и предложения, а также заинтересованных лиц, предприятия и организации, которые могут сотрудничать с НКО, - отметила председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

На ярмарке пройдут семинары, где слушателям расскажут, как готовить заявки на гранты и отчётности по ним. Также здесь организуют консультации специалистов из различных органов власти, которые оказывают грантовую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Возрастное ограничение: 16+.

Бурятия конкурс некоммерческие организации ярмарка

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