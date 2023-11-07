В Бурятии разгребают последствия ноябрьского снегопада

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике вовсю расчищают региональные трассы



Недавно на Бурятию обрушился снег. Он выпал в Улан-Удэ и ряде районов республики. С последствиями снегопада борются 158 единиц техники – грейдеры, комбинированные дорожные машины и погрузчики. С их помощью расчищают проезжую часть и высыпают противогололёдный материал на опасных поворотах, подъёмах и перевалах.



Бригады там дежурят круглосуточно. На одном из сложных участков региональной трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» на перевале Пыхта сейчас дежурит четыре единицы техники – три КДМ и автогрейдер. Только на минувших выходных там использовали 120 кубов противогололёдного материала.



- В каждом районе работают дежурные группы. Спецтехника продолжает расчищать дороги от снега и накатов, продолжается их подсыпка. Кроме того, рабочие выходят на расчистку тротуаров и остановочных пунктов, – пояснил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.



При авариях и возникновении сложной ситуации на дороге автомобилисты могут позвонить дежурному по номеру 8 (3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, управлением ГИБДД по РБ и другими службами.

