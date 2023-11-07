07 ноября

06 ноября

Популярное

В Бурятии разгребают последствия ноябрьского снегопада

В Бурятии разгребают последствия ноябрьского снегопада
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике вовсю расчищают региональные трассы

Недавно на Бурятию обрушился снег. Он выпал в Улан-Удэ и ряде районов республики. С последствиями снегопада борются 158 единиц техники – грейдеры, комбинированные дорожные машины и погрузчики. С их помощью расчищают проезжую часть и высыпают противогололёдный материал на опасных поворотах, подъёмах и перевалах.

Бригады там дежурят круглосуточно. На одном из сложных участков региональной трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» на перевале Пыхта сейчас дежурит четыре единицы техники – три КДМ и автогрейдер. Только на минувших выходных там использовали 120 кубов противогололёдного материала.

- В каждом районе работают дежурные группы. Спецтехника продолжает расчищать дороги от снега и накатов, продолжается их подсыпка. Кроме того, рабочие выходят на расчистку тротуаров и остановочных пунктов, – пояснил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

При авариях и возникновении сложной ситуации на дороге автомобилисты могут позвонить дежурному по номеру 8 (3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, управлением ГИБДД по РБ и другими службами.
снег дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах
Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах
Общество, 07.11.2023
Большинство горожан при этом предпочитают бумажные электронным

Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»
Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»
Общество, 07.11.2023
Москвичам покажут реальную свадьбу по бурятским обычаям
В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова
В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова
Общество, 07.11.2023
Общественники заявили, что люди рискуют замёрзнуть зимой из-за беспечности лесников
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Жители Бурятии смогут прямым рейсом улететь на Алтай
Общество, 07.11.2023
Он свяжет два региона уже в следующем году

В отдалённом районе Бурятии начался ледостав
В отдалённом районе Бурятии начался ледостав
Общество, 07.11.2023
Местных жителей призвали не выходить на замерзающие водоёмы
В Бурятии устранили ещё 36 засоров
В Бурятии устранили ещё 36 засоров
Общество, 07.11.2023
За неделю их стало заметно меньше

В центре Улан-Удэ соберут кровь
В центре Улан-Удэ соберут кровь
Общество, 07.11.2023
Для этого там развернут специальный мобильный комплекс
Улан-удэнка отсудила полмиллиона за наезд автомобиля
Улан-удэнка отсудила полмиллиона за наезд автомобиля
Общество, 07.11.2023
После ДТП женщина утратила трудоспособность
Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий
Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий
Общество, 07.11.2023
Люди там рискуют в любой момент угодить под колёса вместе с детьми

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^