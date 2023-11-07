07 ноября

06 ноября

Популярное

В Улан-Удэ определены победители музыкального «Кубка Байкала»

В Улан-Удэ определены победители музыкального «Кубка Байкала»
Общество,  Фото:ВСГИК
Гран-при достался ятагистке из Монголии

4 ноября в Улан-Удэ завершился IV международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала – 2023». В День народного единства в концертно-театральном центре «Феникс» были торжественно оглашены его результаты.

Главный приз конкурса в этот раз достался Ганболд Энххyслэн, представляющей Монголию. Победительница выступала на ятаге в номинации «Струнно-щипковые инструменты». Полный список участников и победителей можно найти на сайте Восточно-Сибирского государственного института культуры.

- Концертная программа, предваряющая церемонию награждения, прошла, что называется «на ура», о чём свидетельствуют горячие аплодисменты зрителей. Её «изюминкой» стали фееричные выступления членов жюри во главе с профессором А.А. Горбачёвым. Они продемонстрировали настоящие исполнительские образцы игры на народных инструментах, - сообщили в пресс-службе ВСГИК.

Следующий «Кубок Байкала» пройдёт в 2026 году.

Бурятия конкурс музыка вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Улан-Удэ отключат свет
В районе Улан-Удэ отключат свет
Общество, 07.11.2023
Электричества не будет днём 9 и 10 ноября
Госвуз Бурятии будет готовить специалистов по буддийской философии
Госвуз Бурятии будет готовить специалистов по буддийской философии
Общество, 07.11.2023
Буддийскую философско-религиозную традицию изучат как объект и предмет научных исследований
Усть-Ордынские борцы выиграли награды международного турнира
Усть-Ордынские борцы выиграли награды международного турнира
Общество, 07.11.2023
Спортсмены Прибайкалья отличились на соревнованиях на призы Бувайсара Сайтиева
В Бурятии чествовали победителей конкурса республиканских стипендий
В Бурятии чествовали победителей конкурса республиканских стипендий
Общество, 07.11.2023
В конкурсе участвовали представители 15 научных и образовательных организаций
Бурятия принимает пауэрлифтеров со всего Дальнего Востока
Бурятия принимает пауэрлифтеров со всего Дальнего Востока
Общество, 07.11.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с окружных соревнований
В Усть-Ордынском округе отпраздновали юбилей района
В Усть-Ордынском округе отпраздновали юбилей района
Общество, 07.11.2023
105-летие отметил Эхирит-Булагатский район
На юге Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
На юге Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество, 07.11.2023
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Клара Синюшкина
Школа танца из Улан-Удэ выиграла гран-при в Казахстане
Школа танца из Улан-Удэ выиграла гран-при в Казахстане
Общество, 07.11.2023
Хореографический коллектив также стал лучшим во многих номинациях
В Бурятии простятся с заслуженным архитектором республики
В Бурятии простятся с заслуженным архитектором республики
Общество, 07.11.2023
Ушёл из жизни Владимир Гомбожапович Бельгаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^