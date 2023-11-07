В Улан-Удэ определены победители музыкального «Кубка Байкала»

Гран-при достался ятагистке из Монголии



4 ноября в Улан-Удэ завершился IV международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала – 2023». В День народного единства в концертно-театральном центре «Феникс» были торжественно оглашены его результаты.



Главный приз конкурса в этот раз достался Ганболд Энххyслэн, представляющей Монголию. Победительница выступала на ятаге в номинации «Струнно-щипковые инструменты». Полный список участников и победителей можно найти на сайте Восточно-Сибирского государственного института культуры.



- Концертная программа, предваряющая церемонию награждения, прошла, что называется «на ура», о чём свидетельствуют горячие аплодисменты зрителей. Её «изюминкой» стали фееричные выступления членов жюри во главе с профессором А.А. Горбачёвым. Они продемонстрировали настоящие исполнительские образцы игры на народных инструментах, - сообщили в пресс-службе ВСГИК.



Следующий «Кубок Байкала» пройдёт в 2026 году.



