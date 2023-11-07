Гран-при достался ятагистке из Монголии
4 ноября в Улан-Удэ завершился IV международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала – 2023». В День народного единства в концертно-театральном центре «Феникс» были торжественно оглашены его результаты.
Главный приз конкурса в этот раз достался Ганболд Энххyслэн, представляющей Монголию. Победительница выступала на ятаге в номинации «Струнно-щипковые инструменты». Полный список участников и победителей можно найти на сайте Восточно-Сибирского государственного института культуры.
- Концертная программа, предваряющая церемонию награждения, прошла, что называется «на ура», о чём свидетельствуют горячие аплодисменты зрителей. Её «изюминкой» стали фееричные выступления членов жюри во главе с профессором А.А. Горбачёвым. Они продемонстрировали настоящие исполнительские образцы игры на народных инструментах, - сообщили в пресс-службе ВСГИК.
Следующий «Кубок Байкала» пройдёт в 2026 году.
В Улан-Удэ определены победители музыкального «Кубка Байкала»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Электричества не будет днём 9 и 10 ноября
Гран-при достался ятагистке из Монголии
Буддийскую философско-религиозную традицию изучат как объект и предмет научных исследований
Спортсмены Прибайкалья отличились на соревнованиях на призы Бувайсара Сайтиева
В конкурсе участвовали представители 15 научных и образовательных организаций
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с окружных соревнований
Ребята спасли тонущих малышей
105-летие отметил Эхирит-Булагатский район
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Клара Синюшкина
Хореографический коллектив также стал лучшим во многих номинациях
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге
Ушёл из жизни Владимир Гомбожапович Бельгаев
Две из них золотые
Занятия здесь начнутся уже завтра
Ущерб природе оценили в 120 тысяч рублей