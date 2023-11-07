«Яма на яме»: В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они призвали власти пустить там грейдер



Жители Прибайкальского района Бурятии пожаловались на состояние дороги между селом Турка и посёлком Соболиха. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», кто за неё отвечает.



- Невозможно – яма на яме. Нужно прогрейдировать, пока снег не выпал. Дети каждый день ездят в школу по такой ужасной дороге, – отмечают сельчане.



Первый замглавы районной администрации Сергей Ситников прокомментировал, что грейдер там пустят на этой неделе. Задержку объяснили ремонтом техники.



