Госвуз Бурятии будет готовить специалистов по буддийской философии

Буддийскую философско-религиозную традицию изучат как объект и предмет научных исследований



В Бурятии преподаватели кафедры философии Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова совместно со специалистами института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева» завершили работу над учебно-методическим комплексом образовательной программы, соответствующей федеральному образовательному стандарту направления подготовки «Философия», профиль «Философия буддизма».



Реализация этого проекта предполагает непосредственное участие в образовательном процессе наряду с профессорско-преподавательским составом госвуза преподавателей университета «Даши Чойнхорлин» – специалистов в буддийской теории и практике, а также научных сотрудников ИМБТ СО РАН. Это, по мнению разработчиков программы, создаёт новые возможности для упрочения культурных, научных, образовательных связей российского социума с буддийским миром.



- Предлагаемая образовательная программа обладает несомненной актуальностью и ценностью в плане подготовки профессиональных философов, владеющих глубоким знанием традиционного и современного буддизма и обретающих новые возможности личностного и профессионального роста благодаря интеграции традиционной буддийской учёности с современной высшей школой и фундаментальной наукой России, - сообщили в БГУ.



Творческое взаимодействие участников образовательного процесса, как ожидают создатели проекта, обеспечит со временем получение новых результатов в буддологических исследованиях, в сфере буддийской теории, практики, философии.



Кроме того, не менее важной составляющей, обусловливающей ценность проекта, является формирование новых социальных связей и взаимодействий буддийской общины Бурятии с государственными и социальными институтами, что в перспективе приведёт к более полному и осознанному пониманию буддийского мировоззрения, ценностей и смыслов.



Начало реализации образовательной программы по философии буддизма планируется в 2024-2025 учебном году в Бурятском государственном университете.



