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Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах

Фэнтези и классика: Улан-удэнцы рассказали о своих любимых книгах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство горожан предпочитают бумажные электронным

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство (76%) жителей бурятской столицы предпочитают книги читать, а не слушать, а отечественных авторов выбирают чаще (37%) чем зарубежных (31%).

Самый популярный жанр у наших земляков – фэнтези. Его любят 38% респондентов. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 28%). Далее идут классика (26%), исторические романы (20%) и книги о приключениях (15%). Литература по психологии нравится 12%, деловая – 11%, триллеры – 10%, философская, религиозная и эзотерическая – по 6%, любовные романы – 5% и нон-фикшн – 3%.

Женщины получают удовольствие от самого чтения больше мужчин (8% и 71% соответственно). Последние отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе, а представительницы прекрасного пола – детективам, классике, литературе по психологии и любовным романам.

Среди улан-удэнцев до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (50%), среди опрошенных старше 45-ти – российских (47%). Те, кто моложе, выбирают преимущественно фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу, зрелые горожане – исторические и приключенческие романы. Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц читают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.
книги литература

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