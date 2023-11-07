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Усть-Ордынские борцы выиграли награды международного турнира

Усть-Ордынские борцы выиграли награды международного турнира
Общество,  Фото:паблик «Борцы Иркутска»
Спортсмены Прибайкалья отличились на соревнованиях на призы Бувайсара Сайтиева

Спортсмены Усть-Ордынского Бурятского округа выиграли две бронзовые награды на международном юношеском турнире по вольной борьбе на призы трёхкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, который с 3 по 5 ноября проходил в Красноярске. В соревнованиях участвовали более 350 борцов из 10 стран.

Арсений Н. поднялся на третью ступень пьедестала почта в весовой категории до 48 кг. Обладателем золотой медали стал Агаширин А. (Москва), серебряной – Чингис Г. (Забайкальский край), ещё одной бронзовой награды –Тушигбаяр Э. (Монголия).

Виктор Н. завоевал бронзовую медаль в весе до 60 кг. Победителем международного турнира стал Анкуш А. (Индия), второе место – у Саида Г. (Тула), ещё одно третье место – у Адлана С. (Дагестан).

- Оба спортсмена из Осинского района. Арсения тренирует Александр Балтуев. Первым тренером Виктора является Матвей Зангеев, сейчас борец занимается в иркутском спортивном клубе «Арена» у Руслана Борокшонова, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Также призёрами соревнований стали спортсмены из Забайкальского края. У Чингиса Г. – «серебро» в весовой категории до 48 кг. Аюр Д. и Белигто Л. выиграли «бронзу» в весовых категориях до 42 кг и до 80 кг соответственно.

вольная борьба спорт Усть-Ордынский Бурятский округ

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