Спортсмены Прибайкалья отличились на соревнованиях на призы Бувайсара Сайтиева
Спортсмены Усть-Ордынского Бурятского округа выиграли две бронзовые награды на международном юношеском турнире по вольной борьбе на призы трёхкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, который с 3 по 5 ноября проходил в Красноярске. В соревнованиях участвовали более 350 борцов из 10 стран.
Арсений Н. поднялся на третью ступень пьедестала почта в весовой категории до 48 кг. Обладателем золотой медали стал Агаширин А. (Москва), серебряной – Чингис Г. (Забайкальский край), ещё одной бронзовой награды –Тушигбаяр Э. (Монголия).
Виктор Н. завоевал бронзовую медаль в весе до 60 кг. Победителем международного турнира стал Анкуш А. (Индия), второе место – у Саида Г. (Тула), ещё одно третье место – у Адлана С. (Дагестан).
- Оба спортсмена из Осинского района. Арсения тренирует Александр Балтуев. Первым тренером Виктора является Матвей Зангеев, сейчас борец занимается в иркутском спортивном клубе «Арена» у Руслана Борокшонова, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Также призёрами соревнований стали спортсмены из Забайкальского края. У Чингиса Г. – «серебро» в весовой категории до 48 кг. Аюр Д. и Белигто Л. выиграли «бронзу» в весовых категориях до 42 кг и до 80 кг соответственно.
Усть-Ордынские борцы выиграли награды международного турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Электричества не будет днём 9 и 10 ноября
Гран-при достался ятагистке из Монголии
Буддийскую философско-религиозную традицию изучат как объект и предмет научных исследований
Спортсмены Прибайкалья отличились на соревнованиях на призы Бувайсара Сайтиева
В конкурсе участвовали представители 15 научных и образовательных организаций
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с окружных соревнований
Ребята спасли тонущих малышей
105-летие отметил Эхирит-Булагатский район
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Клара Синюшкина
Хореографический коллектив также стал лучшим во многих номинациях
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге
Ушёл из жизни Владимир Гомбожапович Бельгаев
Две из них золотые
Занятия здесь начнутся уже завтра
Ущерб природе оценили в 120 тысяч рублей