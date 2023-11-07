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Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука

Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На турнир также приедут гости из Забайкалья и Иркутской области

25 ноября в Улан-Удэ пройдёт чемпионат республики по стрельбе из традиционного бурятского лука. Соревнования проведут в региональном центре по стрельбе из лука. Начало турнира в 10:00.

- Предстоящий чемпионат охватит практически все районы Бурятии. Также ожидаем гостей из Забайкальского края и Иркутской области. Он соберёт порядка 150 спортсменов-ценителей национального вида спорта, - заявил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

Соревнования пройдут на дистанциях 30 и 45 метров в шести категориях. Кроме этого, абсолютное первенство» будет разыграно среди мужчин и женщин на дистанции 45 метров.

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