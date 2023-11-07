Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На турнир также приедут гости из Забайкалья и Иркутской области



25 ноября в Улан-Удэ пройдёт чемпионат республики по стрельбе из традиционного бурятского лука. Соревнования проведут в региональном центре по стрельбе из лука. Начало турнира в 10:00.



- Предстоящий чемпионат охватит практически все районы Бурятии. Также ожидаем гостей из Забайкальского края и Иркутской области. Он соберёт порядка 150 спортсменов-ценителей национального вида спорта, - заявил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Соревнования пройдут на дистанциях 30 и 45 метров в шести категориях. Кроме этого, абсолютное первенство» будет разыграно среди мужчин и женщин на дистанции 45 метров.



Возрастное ограничение: 0+.

