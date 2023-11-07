Иск подала прокуратура
Прокуратура Курумканского района Бурятии провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, в ходе проверки обнаружили мужчину, который состоит на диспансерном учёте с диагнозом «эпилепсия».
Водитель с таким заболеванием создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Это может привести к ДТП и опасности для жизни других людей.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
В Бурятии у эпилептика через суд отобрали водительские права
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