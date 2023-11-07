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В Бурятии у эпилептика через суд отобрали водительские права

В Бурятии у эпилептика через суд отобрали водительские права
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

Прокуратура Курумканского района Бурятии провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, в ходе проверки обнаружили мужчину, который состоит на диспансерном учёте с диагнозом «эпилепсия».

Водитель с таким заболеванием создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Это может привести к ДТП и опасности для жизни других людей.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
прокуратура водительские удостоверения эпилепсия

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