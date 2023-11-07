Баяр Очиров завоевал бронзу
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце октября спортсмен из Бурятии Баяр Очиров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди ветеранов. Соревнования прошли в греческом городе Лутраки.
На днях состоялось чествование Баяра Очирова, сообщили в минспорта Бурятии.
- Со своей стороны министерство всячески будет оказывать поддержку развитию ветеранского спорта. Это прежде всего преемственность поколений и правильный и хороший посыл для мотивации молодого поколения, - отметил министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.
В эти дни танец орла Баяра Очирова на родине Олимпийских игр в буквальном смысле завирусился в социальных сетях.
Спортсмен боролся в самой возрастной группе 56-60 лет в весовой категории до 70 кг. В этой весовой категории состязались 17 спортсменов. Всего участниками турнира стали более 600 спортсменов из 50 стран мира.
В Бурятии чествовали призёра чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общественники заявили, что люди рискуют замёрзнуть зимой из-за беспечности лесников
Он свяжет два региона уже в следующем году
Потерпевшей помогла прокуратура
Иск подала прокуратура
С неё взыскали 1,2 млн рублей
Баяр Очиров завоевал бронзу
Местных жителей призвали не выходить на замерзающие водоёмы
За неделю их стало заметно меньше
Для этого там развернут специальный мобильный комплекс
После ДТП женщина утратила трудоспособность
Люди там рискуют в любой момент угодить под колёса вместе с детьми
Речь идёт об осуждённом, отбывающим наказание в колонии строгого режима
Отходы уже вовсю растаскивают животные
К непогоде готовились всё лето
По большей части территории пройдёт снег