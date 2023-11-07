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В Бурятии чествовали призёра чемпионата мира по борьбе среди ветеранов

В Бурятии чествовали призёра чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Общество,  Фото:минспорта РБ
Баяр Очиров завоевал бронзу

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце октября спортсмен из Бурятии Баяр Очиров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди ветеранов. Соревнования прошли в греческом городе Лутраки.

На днях состоялось чествование Баяра Очирова, сообщили в минспорта Бурятии.

- Со своей стороны министерство всячески будет оказывать поддержку развитию ветеранского спорта. Это прежде всего преемственность поколений и правильный и хороший посыл для мотивации молодого поколения, - отметил министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.

В эти дни танец орла Баяра Очирова на родине Олимпийских игр в буквальном смысле завирусился в социальных сетях.

Спортсмен боролся в самой возрастной группе 56-60 лет в весовой категории до 70 кг. В этой весовой категории состязались 17 спортсменов. Всего участниками турнира стали более 600 спортсменов из 50 стран мира.
спорт вольная борьба чемпионат мира

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