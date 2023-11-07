Тхэквондисты Бурятии завоевали 6 медалей в Екатеринбурге

Общество, Фото: ЦСП РБ

Две из них золотые



С 3 по 5 ноября в Екатеринбурге прошли кубок России и всероссийские соревнования «Кубок Урала» по тхэквондо ИТФ. Всего в турнирах приняло участие 800 спортсменов из 32 регионов страны.



По информации центра спортивной подготовки РБ, успешно на соревнованиях выступили спортсмены Бурятии. Первое место в спарринге у мужчин завоевал Даниил Заборских в весовой категории до 52 кг. Также первой в спарринге у юниорок 16-17 лет стала Дарья Ш. в весовой категории до 58 кг.



Серебряную награду в спарринге в весовой категории до 65 кг среди юниорок 14-15 лет взяла Мария Ф. Бронзовыми призёрами стали:

- Ангелина Пищалкина в спарринге в весовой категории до 52 кг среди женщин;

- Тамир П. в спарринге среди юниоров 14-15 лет в весовой категории до 45 кг;

- Анастасия Б. в спарринге в весовой категории до 52 кг среди юниорок 16-17 лет.



