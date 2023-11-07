Местных жителей призвали не выходить на замерзающие водоёмы
В Окинском районе Бурятии начался ледостав. Он затронул уже все водоёмы. Потому местных жителей призвали не выходить и не выезжать на замёрзшие реки и озёра, к тому же на заснеженном льду могут быть полыньи, трещины или лунки
При спасении провалившегося в воду советуют действовать быстро и решительно, но предельно осторожно. Нужно протянуть тонущему доску, лестницу, верёвку с петлями на конце, шарф, ремень, большую ветку или багор.
Когда человек будет в безопасности, дайте ему часть своей одежды, разведите костёр и обогрейте и сразу вызывайте спасателей или скорую помощь. Важно не допустить обморожения. Не разрешайте детям выходить на лёд и не отпускайте их играть около водоёмов, пишет «Ока-инфо.24/7».
В отдалённом районе Бурятии начался ледостав
Общество, Фото:
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