В Забайкалье детей наградили медалями «За мужество»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Ребята спасли тонущих малышей



Трое юных забайкальцев на «Прямом разговоре» с местным губернатором Александром Осиповым 6 ноября получили медали «За проявленное мужество». Награды вручил глава региона, сообщили в пресс-службе правительства края.



- Буквально несколько дней назад детям пришли медали от Совета Федерации. Я предложил ребят позвать, сегодня они у нас в студии. Эти трое ребят спасли других детей, которые тонули, - рассказал губернатор.



Так, Елена К. из Красночикойского района спасла тонущего 7-летнего мальчика – он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка без раздумий прыгнула в воду и спасла мальчику жизнь.



Максим Я. и Евгений К. из Нерчинского района вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку. На берегу Максим и Евгений оказали ребёнку первую помощь.



