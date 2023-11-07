Ребята спасли тонущих малышей
Трое юных забайкальцев на «Прямом разговоре» с местным губернатором Александром Осиповым 6 ноября получили медали «За проявленное мужество». Награды вручил глава региона, сообщили в пресс-службе правительства края.
- Буквально несколько дней назад детям пришли медали от Совета Федерации. Я предложил ребят позвать, сегодня они у нас в студии. Эти трое ребят спасли других детей, которые тонули, - рассказал губернатор.
Так, Елена К. из Красночикойского района спасла тонущего 7-летнего мальчика – он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка без раздумий прыгнула в воду и спасла мальчику жизнь.
Максим Я. и Евгений К. из Нерчинского района вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку. На берегу Максим и Евгений оказали ребёнку первую помощь.
В Забайкалье детей наградили медалями «За мужество»
Общество, Фото:
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