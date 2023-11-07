В Бурятии простятся с заслуженным архитектором республики

Ушёл из жизни Владимир Гомбожапович Бельгаев
В Бурятии на 83-м году жизни скончался заслуженный архитектор РБ, почётный архитектор РФ Владимир Гомбожапович Бельгаев.
Владимир Гомбожапович Бельгаев родился 8 января 1941 года. Окончил в 1966 году институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина по специальности «Архитектура», квалификация «Архитектор». В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию по архитектурным наукам.
Владимир Гомбожапович начал работать в Восточно-Сибирском государственном технологическом институте в 1974 году в качестве ассистента кафедры «Архитектура и строительные конструкции» после окончания целевой аспирантуры Ленинградского инженерно-строительного института. В 1978 году он перешёл на работу в проектный институт «Бурятгражданпроект» на должность главного архитектора проектов архитектурно-проектной мастерской №2. С 1980 года он совмещал работу с преподаванием на вечернем факультете ВСТИ до 1987 года.
За время работы в БГП им выполнены проекты: дворец пионеров в г. Улан-Удэ (ныне дворец детско-юношеского творчества), хранилище восточных рукописей БФ СОАН, проекты микрорайонов в Железнодорожном и Октябрьском районах и другие.
В 1987 году переводом Владимир Бельгаев поступил на кафедру ПГС старшим преподавателем, а с 1995 года доцентом ВСГТУ. За время работы в ВСГТУ совмещал преподавание с проектированием и выполнял проекты: «Генеральный план ВСГТУ в 19 квартале г. Улан-Удэ», «Строительный факультет ВСГТУ», «Культурно-досуговый центр ВСГТУ», конференц-зал в лагере «Ровесник», научная библиотека ВСГТУ, лыжная база на Верхней Берёзовке и другие.
Являлся членом союза архитекторов СССР, а затем РФ, членом правления Бурятской организации союза архитекторов. В 1985 году награждён почётной грамотой Президиума Верховного совета БурАССР. В 1986 году ему присвоено звание «Заслуженный архитектор РБ», а в 2004 году – звание «Почётный архитектор РФ». Дважды награждён нагрудным знаком «Почётный работник ВСГУТУ» (2012 г., 2017 г.). В 2023 году удостоен медали «За заслуги перед Республикой Бурятией».
- Профессиональный уровень Владимира Гомбожаповича отвечал высоким требованиям, предъявляемым к преподавателю в университете. Общий трудовой стаж составляет 64 года, а научно-педагогический более 40 лет. За годы своей работы Владимир Гомбожапович подготовил тысячи благодарных выпускников строительного факультета, которые трудятся в строительных, проектных, архитектурных организациях республики Бурятия и других регионах России, - сообщили во ВСГУТУ.
Прощание состоится 9 ноября с 10:00. до 11:40 по адресу: ул. Ключевская, 40в, ст.3, КДЦ ВСГУТУ.
В Бурятии простятся с заслуженным архитектором республики
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