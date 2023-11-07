В конкурсе участвовали представители 15 научных и образовательных организаций
3 ноября в стенах администрации Республики Бурятия состоялось торжественное чествование победителей конкурса на соискание республиканских стипендий. В зале собралась студенческая элита – талантливые и успешные ребята, которые являются победителями и призёрами предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций.
По информации пресс-службы министерства образования РБ, в этом году на 34 стипендии было представлено 55 личных дел конкурсантов от 15 научных и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
Для каждого стипендиата была подготовлена небольшая визитная карточка, в которой описывались все его достижения и увлечения. Вручали дипломы победителям представители средних и высших профессиональных учебных заведений Бурятии. Они поздравляли ребят и желали им дальнейших успехов.
- Хочу поздравить всех стипендиатов данного конкурса. Все молодцы! Желаю Вам не останавливаться на достигнутом! - в своём ответном слове сказал Виктор Петров, аспирант 2 года обучения по направлению «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса» Бурятской сельскохозяйственной академии.
В Бурятии чествовали победителей конкурса республиканских стипендий
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