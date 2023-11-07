В центре Улан-Удэ соберут кровь

Для этого там развернут специальный мобильный комплекс



В ближайший четверг, 9 ноября, в центре бурятской столицы будет работать мобильный комплекс для заготовки донорской крови. Его развернут на площади Советов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В течение пяти часов – с 8:00 до 13:00 – все желающие смогут сдать кровь для последующего включения в федеральный регистр доноров костного мозга.



Для желающих есть ограничения – возраст не старше 45 лет и отсутствие серьёзных хронических заболеваний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.



Возрастное ограничение – 18+

