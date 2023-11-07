Для этого там развернут специальный мобильный комплекс
В ближайший четверг, 9 ноября, в центре бурятской столицы будет работать мобильный комплекс для заготовки донорской крови. Его развернут на площади Советов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В течение пяти часов – с 8:00 до 13:00 – все желающие смогут сдать кровь для последующего включения в федеральный регистр доноров костного мозга.
Для желающих есть ограничения – возраст не старше 45 лет и отсутствие серьёзных хронических заболеваний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Возрастное ограничение – 18+
В центре Улан-Удэ соберут кровь
Общество, Фото:
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