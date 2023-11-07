Село в пригородном районе Бурятии утонуло в мусоре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Отходы уже вовсю растаскивают животные



На днях жители Тарбагатая пожаловались на растущие горы мусора. Речь, в частности, об улице Молодёжная. Согласно графику, вывозить отходы там должны дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Однако, по словам местных жителей, 30 октября вывезли только два бака из четырёх, а 3 ноября они вообще остались нетронутыми, как и 4-го.



- Контейнеры полные, животные мусор растаскивают. А плата начисляется и взимается в полном объёме, – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



В компании, отвечающей за сбор и утилизацию ТКО в райцентре, пояснили: причина – в поломке мусоровоза. Сейчас его ремонтируют, потому пришлось задействовать другие.



- До конца недели ситуация стабилизируется и вывоз будет осуществляться в полном объёме, – заверили тарбагатайцев.

