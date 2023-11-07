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Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий

Дорога на окраине Улан-Удэ превратилась в опасную полосу препятствий
Общество,  Фото:ОНФ
Люди там рискуют в любой момент угодить под колёса вместе с детьми

Жители улицы Каменная – это на станции Дивизионная в Улан-Удэ – пожаловались представителям регионального отделения Народного фронта на опасную дорогу. Из-за неё люди даже боятся выходить из дома.

Началось всё в прошлом году, когда военные передали городу в муниципальную собственность часть земель и саму дорогу. В сентябре её отсыпали песком и гравием и разровняли – и после этого она превратилась в настоящую полосу препятствий. На участке протяжённостью более километра не везде есть освещение. Тротуары, дорожные знаки и ограждения отсутствуют, а в одном месте вообще непролазный ров без мостика.


Добираться в школу и детский сад теперь порой приходится с риском для жизни. Автомобили, по словам местных, перестали сбавлять скорость. «Со Стеколки (Стеклозавода – прим.), кажется, летят на одной – 80 км/ч и больше», – поделились с общественниками жители «Дивизки». Тем временем именно по этой дороге ребятишки каждый день идут в школу. По ней же пролегает и путь в детский сад.

Всего на улице насчитывается 200 человек, более половины из которых – многодетные семьи. Поток машин большой, как и скорость движения. Люди уверяют: уже были случаи, когда чудом удавалось не попасть под колёса авто. Чтобы спастись от машин, приходится вжиматься в заборы и пробираться по скользким оврагам с детьми на руках.

Жители попросили обезопасить дорогу, а «фронтовики», в свою очередь, обратились в администрацию города. Они призвали обустроить на проблемной улице пешеходные дорожки и сделать ливнеотвод.

дороги жалобы безопасность ОНФ

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