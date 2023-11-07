Сильный снег не помешал работе международного аэропорта «Байкал»

К непогоде готовились всё лето

6 ноября в столице Бурятии выпал «первый более-менее серьёзный снег». Об этом написал в социальных сетях гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

«В международном аэропорту «Байкал» производилась активная уборка снега с ВПП, рулёжных дорожек и перрона, - сообщил он. - Всё лето мы готовили, ремонтировали, покупали технику».

По его словам, аэропорту «дали готовность к осенне-зимнему периоду».

«Летний пик пассажироперевозок сменился напряженной работой спецтехники», - отметил Гармаев.

Судя по онлайн-расписанию аэропорта, 6 ноября задержек рейсов не было.

С утра 7 ноября все самолёты обслуживаются по графику.

«Байкал-Daily» сообщал, что 29 октября аэропорт «Байкал» перешёл на работу по зимнему расписанию полётов.