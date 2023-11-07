Сильный снег не помешал работе международного аэропорта «Байкал»

К непогоде готовились всё лето
6 ноября в столице Бурятии выпал «первый более-менее серьёзный снег». Об этом написал в социальных сетях гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.
«В международном аэропорту «Байкал» производилась активная уборка снега с ВПП, рулёжных дорожек и перрона, - сообщил он. - Всё лето мы готовили, ремонтировали, покупали технику».
По его словам, аэропорту «дали готовность к осенне-зимнему периоду».
«Летний пик пассажироперевозок сменился напряженной работой спецтехники», - отметил Гармаев.
Судя по онлайн-расписанию аэропорта, 6 ноября задержек рейсов не было.
С утра 7 ноября все самолёты обслуживаются по графику.
«Байкал-Daily» сообщал, что 29 октября аэропорт «Байкал» перешёл на работу по зимнему расписанию полётов.
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному
Лекарственные препараты изъяты
Проект резидента ТОР «Забайкалье» получил согласование Российской Автомобильной Федерации
Столица Бурятии обрастает стихийными свалками
Пенсионеры отдают за это последние деньги
Ветер в республике усилится до 14 м/с
Открыта регистрация участников
Его используют для брендирования знаковых и туристических мест
Он остановится в Северобайкальске, Таксимо, Улан-Удэ и Бабушкине
Его проведут сами подростки
В ВДНХ будет организован большой концерт, посвящённый республике
Церемония бракосочетания пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов
Награды получили учащиеся Еравнинского и Кяхтинского районов
В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного
Мероприятие проведут в Монголии в следующем году