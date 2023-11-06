На дорогах гололедица и накаты
В Бурятии 7 ноября по большей части территории пройдёт снег. Местами будет усиление ветра до 15-18 м/с. На дорогах прогнозируются гололедица и накаты, сообщили в Бурятском ЦГМС - филиале ФГБУ «Забайкальское УГМС».
7 ноября в Улан-Удэ ночью выпадет небольшой снег. Днём ожидается погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -8,-10, днём поднимется до -4,-6.
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
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