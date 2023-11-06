Во Фролихинском заказнике рассказали о природе в начале ноября
В Бурятии до Фролихинского заказника добралась зима. Пусть и не календарная, зато самая настоящая.
Из-за высокого уровня Байкала в устье реки Фролиха почти полностью отсутствует течение, поэтому первый же мороз заковал реку в ледяной панцирь. Выпало немного снега, который, судя по всему, уже не растает.
- Постоянный прибой превращает прибрежные коряги в удивительных ледяных чудовищ. Утренние двадцатиградусные морозы «рассыпают» по льду предустьевых озёр замысловатые узоры снежных цветов. Батюшка Байкал потихоньку парит, остывает, закутывает прибрежные деревья в белые пушистые шубы. Несмотря на постоянные ветра, появилась первая ледяная шуга по глади воды. Впереди межнавигационный сезон… - рассказал Евгений Родионов, государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В заказнике Бурятии зима одолела осень
Общество, Фото:
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