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В заказнике Бурятии зима одолела осень

В заказнике Бурятии зима одолела осень
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Во Фролихинском заказнике рассказали о природе в начале ноября

В Бурятии до Фролихинского заказника добралась зима. Пусть и не календарная, зато самая настоящая.

Из-за высокого уровня Байкала в устье реки Фролиха почти полностью отсутствует течение, поэтому первый же мороз заковал реку в ледяной панцирь. Выпало немного снега, который, судя по всему, уже не растает.

- Постоянный прибой превращает прибрежные коряги в удивительных ледяных чудовищ. Утренние двадцатиградусные морозы «рассыпают» по льду предустьевых озёр замысловатые узоры снежных цветов. Батюшка Байкал потихоньку парит, остывает, закутывает прибрежные деревья в белые пушистые шубы. Несмотря на постоянные ветра, появилась первая ледяная шуга по глади воды. Впереди межнавигационный сезон… - рассказал Евгений Родионов, государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бурятия заказник природа зима

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