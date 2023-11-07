В Бурятии будет облачно

По большей части территории пройдёт снег



Во вторник, 7 ноября, по Бурятии под влиянием тыловой части циклона будет облачно с прояснением. На большей части территории республики будет снег. Температура днём -3, -8, местами -10, -15. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, слабые метели. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Дневная температура -4, -6. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

