По большей части территории пройдёт снег
Во вторник, 7 ноября, по Бурятии под влиянием тыловой части циклона будет облачно с прояснением. На большей части территории республики будет снег. Температура днём -3, -8, местами -10, -15. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, слабые метели. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Дневная температура -4, -6. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В Бурятии будет облачно
Общество, Фото:
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