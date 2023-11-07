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В Бурятии будет облачно

В Бурятии будет облачно
Общество,  Фото:pixabay.com
По большей части территории пройдёт снег

Во вторник, 7 ноября, по Бурятии под влиянием тыловой части циклона будет облачно с прояснением. На большей части территории республики будет снег. Температура днём -3, -8, местами -10, -15. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, слабые метели. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Дневная температура -4, -6. Ветер северо-западный 7-12 м/с. 
Бурятия прогноз погоды погода

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