Баскетболисты Бурятии увезли кубок Белова в Улан-Удэ

Юные спортсмены стали победителями на всероссийском турнире в Томске



В Томске завершились 52-е всероссийские соревнования по баскетболу на кубок олимпийского чемпиона Сергея Белова. В турнире принимали участие команды из 15 регионов России, а также из Казахстана.



Команда юношей 2012 года рождения из Бурятии под руководством Андрея и Инны Оканиных стали чемпионами всероссийских соревнований. Лучшими игроками стал Лев З. и Антон Ш., сообщает паблик «МЛБЛ Бурятия».



Напомним, что Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, дважды побеждавший на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах Европы. На его счету также три бронзовые медали Олимпийских игр.

