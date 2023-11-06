Баскетболисты Бурятии увезли кубок Белова в Улан-Удэ

Юные спортсмены стали победителями на всероссийском турнире в Томске
В Томске завершились 52-е всероссийские соревнования по баскетболу на кубок олимпийского чемпиона Сергея Белова. В турнире принимали участие команды из 15 регионов России, а также из Казахстана.
Команда юношей 2012 года рождения из Бурятии под руководством Андрея и Инны Оканиных стали чемпионами всероссийских соревнований. Лучшими игроками стал Лев З. и Антон Ш., сообщает паблик «МЛБЛ Бурятия».
Напомним, что Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, дважды побеждавший на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах Европы. На его счету также три бронзовые медали Олимпийских игр.
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