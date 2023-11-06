06 ноября

05 ноября

Популярное

Баскетболисты Бурятии увезли кубок Белова в Улан-Удэ

Баскетболисты Бурятии увезли кубок Белова в Улан-Удэ
Общество,  Фото:«МЛБЛ Бурятия»
Юные спортсмены стали победителями на всероссийском турнире в Томске

В Томске завершились 52-е всероссийские соревнования по баскетболу на кубок олимпийского чемпиона Сергея Белова. В турнире принимали участие команды из 15 регионов России, а также из Казахстана.

Команда юношей 2012 года рождения из Бурятии под руководством Андрея и Инны Оканиных стали чемпионами всероссийских соревнований. Лучшими игроками стал Лев З. и Антон Ш., сообщает паблик «МЛБЛ Бурятия».

Напомним, что Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, дважды побеждавший на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах Европы. На его счету также три бронзовые медали Олимпийских игр.
Бурятия баскетбол спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье столетие отметила ветеран милиции
В Забайкалье столетие отметила ветеран милиции
Общество, 06.11.2023
Во время Великой Отечественной Матрёна Портнягина служила постовым
Ушёл из жизни бурятский профессор
Ушёл из жизни бурятский профессор
Общество, 06.11.2023
Сергей Буянтуев скончался на 79-м году жизни
В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
Общество, 06.11.2023
Первое место завоевала команда исправительной колонии №7
В Улан-Удэ назвали победителя конкурса балетмейстерских работ
В Улан-Удэ назвали победителя конкурса балетмейстерских работ
Общество, 06.11.2023
Постановки номеров основывались на стихах Намжила Нимбуева
В Улан-Баторе построят канатную дорогу
В Улан-Баторе построят канатную дорогу
Общество, 06.11.2023
Её маршрут пройдёт по «пробочным» районам города
В Бурятии завершился конкурс эстрадной песни
В Бурятии завершился конкурс эстрадной песни
Общество, 06.11.2023
Гран-при и кубок конкурса уехал в Еравнинский район
Стартовала подготовка к проведению всемирного фестиваля бурят «Алтаргана»
Стартовала подготовка к проведению всемирного фестиваля бурят «Алтаргана»
Общество, 06.11.2023
Мероприятие проведут в Булганском аймаке Монголии
Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою
Общество, 06.11.2023
Атлеты республики отличились на чемпионате и первенстве мира
Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»
Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»
Общество, 06.11.2023
Республика демонстрирует богатство традиций и технологий
Бурятия – среди призёров конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Бурятия – среди призёров конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Общество, 06.11.2023
В Москве были объявлены победители всероссийского конкурса
В Бурятии пообещали -15 градусов
В Бурятии пообещали -15 градусов
Общество, 06.11.2023
Некоторые районы республики накроет снег
В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО
В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО
Общество, 05.11.2023
Там установили мемориальные доски, посвящённые бойцам
В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной
В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной
Общество, 05.11.2023
Животное не доверяет людям и не приближается к ним

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^