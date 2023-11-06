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Боксаны Бурятии участвуют в чемпионате России

Боксаны Бурятии участвуют в чемпионате России
Общество,  Фото:федерация бокса РБ
Турнир продлится по 11 ноября

С 4 по 11 ноября в Уфе проходит чемпионат России по боксу среди женщин. На соревнованиях Бурятию представляют 8 спортсменок:
- Шарапова Любовь (весовая категория до 50 кг);
- Пантелеева Дарья (весовая категория до 54 кг)
- Павлова Анастасия (весовая категория до 57 кг);
- Воронцова Людмила (весовая категория 57 кг);
- Сотникова Татьяна (весовая категория до 60 кг);
- Сандакова Дарима (весовая категория до 70 кг);
- Гапешина Елена (весовая категория до 75 кг);
- Ткачёва Кристина (весовая категория свыше 81 кг).

Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», вчера, во второй день чемпионата, спортсменки клуба «Номто» Любовь Шарапова (50 кг) и Людмила Воронцова (57 кг) одержали победы и вышли в 1/4 финала. Анастасия Павлова (57 кг) проиграла и выбыла из состязаний. Сегодня, 6 ноября, на ринг выйдут Дарья Пантелеева (54 кг), Дарима Сандакова (70 кг) и Кристина Ткачёва (свыше 81 кг).

Бурятия бокс спорт чемпионат России

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