Боксаны Бурятии участвуют в чемпионате России

Общество, Фото: федерация бокса РБ

Турнир продлится по 11 ноября



С 4 по 11 ноября в Уфе проходит чемпионат России по боксу среди женщин. На соревнованиях Бурятию представляют 8 спортсменок:

- Шарапова Любовь (весовая категория до 50 кг);

- Пантелеева Дарья (весовая категория до 54 кг)

- Павлова Анастасия (весовая категория до 57 кг);

- Воронцова Людмила (весовая категория 57 кг);

- Сотникова Татьяна (весовая категория до 60 кг);

- Сандакова Дарима (весовая категория до 70 кг);

- Гапешина Елена (весовая категория до 75 кг);

- Ткачёва Кристина (весовая категория свыше 81 кг).



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», вчера, во второй день чемпионата, спортсменки клуба «Номто» Любовь Шарапова (50 кг) и Людмила Воронцова (57 кг) одержали победы и вышли в 1/4 финала. Анастасия Павлова (57 кг) проиграла и выбыла из состязаний. Сегодня, 6 ноября, на ринг выйдут Дарья Пантелеева (54 кг), Дарима Сандакова (70 кг) и Кристина Ткачёва (свыше 81 кг).



