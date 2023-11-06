Ушёл из жизни бурятский профессор

Сергей Буянтуев скончался на 79-м году жизни



В Бурятии скоропостижно ушёл из жизни профессор, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий научной лабораторией «Плазменные и энергетические технологии» ВСГУТУ Сергей Лубсанович Буянтуев.



Сергей Лубсанович Буянтуев родился в посёлке Гусиное озеро 17 февраля 1945 г. Он окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности инженер-электрик. В 1971 году, после окончания института, остался работать на кафедре «Электротехника». С 1975 по 1978 годы обучался в очной аспирантуре и успешно защитил кандидатскую диссертацию по теории гашения электрической дуги в электрических аппаратах. Затем продолжил, развил научную работу в данном направлении и в 1996 году защитил докторскую диссертацию по физике электродуговых плазменных процессов в Алма-Атинском энергетическом институте АН Казахстана, а в 1997 году получил диплом доктора наук ВАК РФ на основании переаттестации. В 1998 году решением министерства общего и профессионального образования РФ ему присвоено учёное звание профессора.



Сергей Лубсанович работал заведующим кафедрой «Электротехника» (1985-1992), (1997-1998), деканом вечернего механического факультета ВСГТУ (1997-1998).



Он основатель научной школы в области плазменных технологий. Под руководством С.Л. Буянтуева разработаны и внедрены плазменные технологии безмазутной растопки котлов на ряде ТЭС России (Гусиноозёрская ГРЭС, Нюрингринская ГРЭС, Партизанская ГРЭС и др.) и Монголии (Улан-Баторская ТЭЦ-4, Дарханская ТЭЦ, ТЭЦ ГОК «Эрдэнэт»), а также технологии получения волокнистых теплоизоляционных материалов из базальта (завод «Тезолит» п. Агинское Забайкальского края, завод «Байкальский базальт» г. Гусиноозёрск Республики Бурятия).



Его научные труды печатались в центральных научных изданиях России, а также изданиях Монголии, Китая, Германии, США, Японии. Им издано более 493 научных и учебно-методических работ, монографий и получено 38 патентов на изобретение.



За заслуги в научно-педагогической деятельности Сергею Лубсановичу присвоены звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный деятель высшей школы Российской Федерации», академик Национальной академии наук Монголии, лауреат государственной премии в области науки и техники Республики Бурятия, «Почётный гражданин Селенгинского района Республики Бурятия», награждён юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства», медалью ордена «Трудовая доблесть».



- Коллектив университета выражает соболезнования родным и близким. Светлая память, - сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.



