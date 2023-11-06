В Бурятии завершился конкурс эстрадной песни

Гран-при и кубок конкурса уехал в Еравнинский район



В Бурятии завершился межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца – 2023». Гала-концерт прошёл 2 ноября в Бурятском театре драмы.



По информации республиканского центра народного творчества, в этом году на конкурс поступило более 100 заявок из 17 районов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В финал прошли 30 участников, среди них солисты, дуэты и вокальные ансамбли, поющие в разных музыкальных жанрах и направлениях. В финале выступили 25 участников от 7 до 17 лет. Многие из них выступают в конкурсе не в первый раз.



Финальный этап рассматривали члены жюри – известные деятели культуры и искусства Бурятии. Гран-при, кубок конкурса и денежный сертификат на сумму 20 000 рублей получил Дамдин Н. из с. Исинга Еравнинского района (руководитель – Жамбал Нимбуев).



Помимо дипломов лауреатов конкурса, всем победителям вручены кубки и денежные призы. Также были учреждены специальные номинации. Отдельные участники конкурса получили сертификаты на бюджетное обучение. Список победителей можно найти на сайте РЦНТ.



