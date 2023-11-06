Бурятия – среди призёров конкурса «Дальний Восток – земля приключений»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В Москве были объявлены победители конкурса путешествий



4 ноября на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве подведены итоги всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений». Среди победителей - Никита Суханов из Бурятии, который занял второе место в номинации «Водное путешествие».



«Гран-При» (лучшее путешествие по Дальнему Востоку) получил приморец Антон Конобиевский, совершивший одиночный подход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяжённостью 500 километров.



В номинации «Водное путешествие» первое место заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края. Она совершила однодневный поход на паруснике на мыс Зелёный на Камчатке. Второе место получили Никита Суханов из Бурятии, выполнивший однодневный сплав по реке Иркут вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана, и петербурженка Анна Васильева за 12-дневный поход на байдарках по северному морю рядом с полярный кругом на Чукотке.



Никита Суханов отправился в свой первый сплав по горной реке Бурятии – Иркуту в Тункинском районе. На протяжении всего сплава команду окружала Тункинская долина, с её громадами гор Саянского хребта. В любой момент можно было выйти на берег и пойти по бруснику или грибы.



- Я бывал много где, но, честное слово, в эти пейзажи влюбляюсь каждый раз по-новой. Хотя засматриваться тоже опасно, на таком горном Иркуте нужно быть очень внимательным, - признается путешественник.



В номинации «Пешее путешествие» первое место занял Эрнест Леонидов из Нижегородской области за семидневный поход в Камчатском крае к шести вулканам: Плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянная и Ключевая сопка. Второе место присуждено москвичу Тимофею Харкевичу за восьмидневный школьный поход в Камчатском крае от Мутновской ГеоТЭС через перевал Вилючинский и восхождение на кальдеру вулкана Мутновский. Третье место – у Яна Попова из Хабаровского края. Он совершил 19-дневный подход по природному парку «Налычево» на Камчатке.



В номинации «Зимнее путешествие» первое и второе места заняли жители Камчатского края, приславшие отчёты о походах в своём регионе: Елена Поддубная (первое место) за семидневный поход на велосипедах по зимнику в Тигиль и Дмитрий Панов (второе место), принявший участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия. Авача». Третье место занял якутянин Дугуйдан Винокуров, совершивший конный поход (800 км) вдоль колымской трассы.



Были поздравлены победители специальных (дополнительных) номинаций. Победителем номинации «Неограниченный возможности» (участники с ограниченными возможностями здоровья) стал москвич Евгений Иванов, выполнивший шестидневный маршрут первой категории сложности (102 км) в Сахалинской области.



Номинацией «Детское путешествие» отмечена жительница Еврейской автономной области Аксилья Абрашина за семейный двухдневный сплав с мужем и дочерью-школьницей по реке Сутырь в Хабаровском крае.



Всего в адрес оргкомитета конкурса «Дальний Восток – земля приключений» поступило более двухсот отчётов о путешествиях по дальневосточным регионам. Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий.



В состав жюри вошли Матвей Шпаро, Валдис Пельш, Тимофей Баженов, Дмитрий Крылов, Евгений Сазонов, Николай Табашников, Богдан Булычев, Федор Конюхов, Александр Мороз, Михаил Кожухов, а также председатель центральной маршрутно-квалификационной комиссии Олег Жигарев.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, для участия в конкурсе приглашались жители нашей страны, путешественники: профессионалы и любители, занимающиеся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма. По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100).



