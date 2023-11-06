В Бурятии пообещали -15 градусов

Некоторые районы республики накроет снег



В понедельник, 6 ноября, в Бурятии по-прежнему будет холодно и ветрено. Днём по республике – от -2 до -8, местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег, по Прибайкалью и на юго-западе – умеренный снегопад. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с и с порывами до 15-18 м/с.



В Улан-Удэ днём также ожидается снег. В столице обещают от -4 до -6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



