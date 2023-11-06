Некоторые районы республики накроет снег
В понедельник, 6 ноября, в Бурятии по-прежнему будет холодно и ветрено. Днём по республике – от -2 до -8, местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег, по Прибайкалью и на юго-западе – умеренный снегопад. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с и с порывами до 15-18 м/с.
В Улан-Удэ днём также ожидается снег. В столице обещают от -4 до -6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Бурятии пообещали -15 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там установили мемориальные доски, посвящённые бойцам
Животное не доверяет людям и не приближается к ним
Она почти неделю провела в отрыве от цивилизации
Через несколько дней в республике пообещали -23 градуса
Большинство работающих горожан хотят скинуть всё это на роботов
Виктория Орбодоева примет участие в популярном музыкальном проекте
Благодаря этому районы республики получат почти 400 миллионов на социально значимые мероприятия
Она внезапно помутнела и потеплела
Ринчин Дашицыренов вместе с тувинским артистом исполнили душевную композицию сразу на трёх языках
Он будет представлять Народный Хурал в Совете муниципальных образований
В некоторых районах похолодает до -27 градусов
Его должны отремонтировать к концу 2024-го
Она прекратила работу с 4 ноября
Люди там лишились медицинской помощи
Псы бросаются на прохожих прямо на улице