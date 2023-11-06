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В Бурятии пообещали -15 градусов

В Бурятии пообещали -15 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые районы республики накроет снег

В понедельник, 6 ноября, в Бурятии по-прежнему будет холодно и ветрено. Днём по республике – от -2 до -8, местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег, по Прибайкалью и на юго-западе – умеренный снегопад. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с и с порывами до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ днём также ожидается снег. В столице обещают от -4 до -6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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