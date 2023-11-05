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В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной

В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Животное не доверяет людям и не приближается к ним

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились душераздирающей историей про пса, пострадавшего при пожаре. У него на боку осталась рана, которая никак не заживает.

Волонтёрам рассказали о собаке, и на следующий день они отправились в район, где четвероногое живёт вместе с хозяином. Последнему, по словам зоозащитников, нет никакого дела до своего питомца.

- Ситуация оказалась сложнее, чем мы думали. Пёс недоверчив, подходит за едой, но поймать его не удалось. Хозяин, который был настолько пьян, что не мог двух слов связать, тоже отказался помочь в поимке, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте».

В итоге ребятам пришлось вернуться в город без пёсика. Местные жители, попросившие помочь животному, попробуют поймать его и привезли на обследование в Улан-Удэ.
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