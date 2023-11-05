«Всё выключено»: Жительница Тюмени рассказала о «хардкорном» отпуске в Бурятии



Тюменское издание «72.ru» опубликовало большую статью о жительнице Тюмени Екатерине, которая решила отдохнуть в Бурятии. Она захотела пуститься во все тяжкие и устроить себе хардкорный отпуск – вне цивилизации, там, где люди встречаются крайне редко, связь не ловит, как ни старайся, а домом становится природа вокруг.



По словам самой девушки, место, которое она выбрала для путешествия, совсем не подойдёт ценителям комфортного отдыха в пятизвёздочных отелях по системе «Всё включено». «Скорее, наоборот: это история для тех, кто ищет отель с миллиардами звёзд над головой, где «всё выключено», – поделилась она с изданием.



Решение о поездке было очень спонтанным. От момента, когда появилась эта идея до согласования маршрута и покупки билетов прошло не более суток.



- Почему именно Бурятия и почему такое отдалённое и малоизученное место? Два года назад я была в продолжительном походе по Алтаю. Самое яркое впечатление – подножье горы Белухи – невероятное и фантастическое. Уже тогда зародился интерес к изучению соседних горных систем Западных и Восточных Саян – мест, где огромные территории всё ещё мало исхожены, – поделилась Екатерина.



Отправилась она в отдалённый Окинский район и остановилась в местности под названием «серебряный треугольник». Прямо в степи находится юртовый экокемпинг вместимостью около 12 человек.



- Привычных удобств – горячего душа или бани, Интернета, водопровода – просто нет. Всё водоснабжение — это собственные руки и вёдра, река находится совсем недалеко. Иногда везло – удавалось найти места, где хотя бы немного ловила сеть. Отличный детокс для тех, кто хочет отдохнуть от бесконечного потока информации. Отопление в юртах печное, по ночам приходилось подкидывать дрова. В это время года уже довольно морозно, – вспоминает Екатерина.



Когда тюменку попросили кратко описать эти места, она сказала: «Вы можете смело скакать голышом на коне, и за десятки километров вас увидит только медведь». Лошадей, которые девушка встретила в Бурятии, она назвала отдельным видом искусства, отмечает «72.ru».





А ещё гостья из другого региона увидела в небе «космический поезд» Илона Маска – спутниковую систему Starlink. «Совсем не обязательно ехать в далёкие страны, чтобы найти те самые сокровенные, уединённые места, где вы сможете просто помолчать, послушать тишину и получить нечто намного большее, чем просто отпуск в отеле 5*», – заключила Екатерина.